Фото, видео: детали пожара в Кишиневе – пламя распространилось на два склада

Благодаря оперативному вмешательству спасателей, удалось локализовать возгорание и вынести трансформатор, на который могло распространиться пламя.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Появились подробности пожара, разгоревшегося на улице Петру Рареш, 77. Детали происшествия рассказала на месте событий пресс-секретарь Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны Лилиана Пушкашу.

"Звонок в службу 112 поступил в 16.55. Сообщили, что склад на улице Петру Рареш охвачен пламенем. На место выехали четыре экипажа спасателей. Доехав, они обнаружили, что огонь распространился на площадь в 84 квадратных метра. Пламя перекинулось на соседний склад", – заявила корреспонденту Sputnik Пушкашу.

По ее словам, пожарные сумели локализовать возгорание в 17.08.

© Sputnik / Mihai Caraus Пожар на улице Петру Рареш.

"Благодаря оперативному вмешательству, удалось вынести трансформатор, на который могло распространиться пламя", - добавила Пушкашу.

© Sputnik / Mihai Caraus Пожар на улице Петру Рареш.

Пожарные продолжают работу на месте события. Причины и все обстоятельства инцидента выясняются.

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