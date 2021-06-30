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Пожар на улице Петру Рареш

Фото, видео: детали пожара в Кишиневе – пламя распространилось на два склада

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Благодаря оперативному вмешательству спасателей, удалось локализовать возгорание и вынести трансформатор, на который могло распространиться пламя.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Появились подробности пожара, разгоревшегося на улице Петру Рареш, 77. Детали происшествия рассказала на месте событий пресс-секретарь Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны Лилиана Пушкашу. 

"Звонок в службу 112 поступил в 16.55. Сообщили, что склад на улице Петру Рареш охвачен пламенем. На место выехали четыре экипажа спасателей. Доехав, они обнаружили, что огонь распространился на площадь в 84 квадратных метра. Пламя перекинулось на соседний склад", – заявила корреспонденту Sputnik Пушкашу.

По ее словам, пожарные сумели локализовать возгорание в 17.08.

Incendiu pe str. Petru Rareș
© Sputnik / Mihai Caraus
Пожар на улице Петру Рареш.

"Благодаря оперативному вмешательству, удалось вынести трансформатор, на который могло распространиться пламя", - добавила Пушкашу. 

Incendiu pe str. Petru Rareș
© Sputnik / Mihai Caraus
Пожар на улице Петру Рареш.

Пожарные продолжают работу на месте события. Причины и все обстоятельства инцидента выясняются.

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Теги:
склад, Кишинев, Пожар

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