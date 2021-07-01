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Сотрудники пограничной службы Украины

Попался спустя пол года поисков: гражданина Молдовы задержали в Комрате

© Sputnik / Стрингер
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На мужчину завели дело за попытку нелегально пересечь государственную границу. С тех пор нарушитель покинул родной город и порвал все связи с родными, чтобы уйти от следствия.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Гражданин Молдовы задержан в Комрате после порядка полугода следственных мероприятий, сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметили в ведомстве, на имя мужчины было открыто уголовное дело за попытку нелегально пересечь государственную границу. 

"Фигурант дела скрывался порядка полугода, его обнаружили лишь 29 июня. По предварительной информации, следователи территориального управления полиции задержали в Комрате мужчину. Затем выяснилось, что он с декабря 2020 года был в национальном розыске", - говорится в сообщении Погранполиции.

После следственных мероприятий установлено, что 66-летний мужчина родом из Кагула уехал из родного города в конце прошлого года и порвал все связи с родственниками, чтобы не быть найденным.

"У него не было стабильного места жительства и он не располагал какими-либо документами, подтверждающими его личность. Все это время он трудился на подработке и получал зарплату за день работы", - рассказали в ведомстве. 

Пограничники завели дело на мужчину и передали все необходимые данные в прокуратуру Вулканешт для завершения расследования.

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Теги:
Пограничная полиция, Молдова, Комрат

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