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Взятка

Адвокат задержана в Кишиневе по подозрению в получении взятки

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
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По информации правоохранителей, служитель Фемиды пообещала клиенту договориться с прокурором, но что-то пошло не так, и адвокат попыталась вернуть полученные деньги - в этот момент ее и задержали.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Кишиневе по подозрению в получении взятки задержали адвоката. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). 

"Юрист получила от мужчины взятку для решения его проблем по делу о вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Адвокат уверяла, что сможет договориться с прокурором, ведущим данное дело, о снятии уголовной ответственности", - говорится в сообщении НАЦ.

Деньги. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как отметили в ведомстве, адвокат запросила и получила от своего клиента 1050 евро. 

"Спустя время адвокат сообщила, что помочь мужчине не может, так как дело передали другому прокурору", - добавили в антикоррупционном ведомстве. 

Как сообщает следствие, женщина попросила о встрече, чтобы вернуть деньги: в момент их передачи женщину задержали с поличным сотрудники НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры.

Подозреваемая задержана на 72 часа. Ей грозит крупный штраф или тюремное заключение сроком до 6 лет.

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Теги:
Кишинев, арест, взятка, адвокат

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