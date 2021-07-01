Адвокат задержана в Кишиневе по подозрению в получении взятки

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Кишиневе по подозрению в получении взятки задержали адвоката. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
"Юрист получила от мужчины взятку для решения его проблем по делу о вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Адвокат уверяла, что сможет договориться с прокурором, ведущим данное дело, о снятии уголовной ответственности", - говорится в сообщении НАЦ.
Как отметили в ведомстве, адвокат запросила и получила от своего клиента 1050 евро.
"Спустя время адвокат сообщила, что помочь мужчине не может, так как дело передали другому прокурору", - добавили в антикоррупционном ведомстве.
Как сообщает следствие, женщина попросила о встрече, чтобы вернуть деньги: в момент их передачи женщину задержали с поличным сотрудники НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры.
Подозреваемая задержана на 72 часа. Ей грозит крупный штраф или тюремное заключение сроком до 6 лет.
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