Стрельба в Кишиневе: в полиции рассказали подобности инцидента

Молодой человек выхватил у сотрудника Fulger сумку, в которой находился пистолет, затем вместе со своими друзьями решил пострелять из него.

КИШИНЕВ, 2 июл– Sputnik. Жители нескольких домов в столичном секторе Чеканы могли не на шутку испугаться из-за выстрелов, которые были слышны накануне вечером. В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы рассказали, что произошло.

Около 20.00 в четверг вне рабочего времени сотрудник Fulger разговаривал с двумя людьми на улице П. Заднипру, когда у него выхватили сумку, в которой находился пистолет модели Glock. Оружие хранилось у мужчины на законных основаниях, уточнили в правоохранительных органах.

По данным полиции, 28-летний молодой человек, который и выхватил сумку, ранее был судим и находится на учете как наркоман. После этого он пошел к своим друзьям, которые ждали его во дворе многоквартирного дома. Там он решил поразвлечься и произвел три выстрела в воздух.

"Никто не пострадал. Сотрудник Fulger обратился в полицию. Молодого человека задержали", – отметили в правоохранительных органах.

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