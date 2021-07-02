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Пистолет

Стрельба в Кишиневе: в полиции рассказали подобности инцидента

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Молодой человек выхватил у сотрудника Fulger сумку, в которой находился пистолет, затем вместе со своими друзьями решил пострелять из него.

КИШИНЕВ, 2 июл– Sputnik. Жители нескольких домов в столичном секторе Чеканы могли не на шутку испугаться из-за выстрелов, которые были слышны накануне вечером. В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы рассказали, что произошло.

Ружье
© CC0 / Pixabay / Bru-nO
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Около 20.00 в четверг вне рабочего времени сотрудник Fulger разговаривал с двумя людьми на улице П. Заднипру, когда у него выхватили сумку, в которой находился пистолет модели Glock. Оружие хранилось у мужчины на законных основаниях, уточнили в правоохранительных органах.

По данным полиции, 28-летний молодой человек, который и выхватил сумку, ранее был судим и находится на учете как наркоман. После этого он пошел к своим друзьям, которые ждали его во дворе многоквартирного дома. Там он решил поразвлечься и произвел три выстрела в воздух.

"Никто не пострадал. Сотрудник Fulger обратился в полицию. Молодого человека задержали", – отметили в правоохранительных органах.

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Теги:
Кишинев, Fulger, оружие

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