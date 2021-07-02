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В Кишиневе обокрали квартиры на полмиллиона леев

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210702/35336828/chisinau-obokrali-kvartiry-na-polmilliona-leev.html

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов преступной группировки, которые подозреваются в совершении серии квартирных краж.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. В Кишиневе пресечена деятельность преступной группировки, которая специализировалась на квартирных кражах в особо крупных размерах. Операцией по задержанию занимались столичные полицейские и прокуроры.

Ключи от квартир
© Sputnik / Александр Кряжев
С начала года в Кишиневе совершены 204 квартирные кражи

Как сообщили в правоохранительных органах, задержанные – 44-45-летние жители Кишинева. Ранее они уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, а также на незаконный оборот наркотиков.

Наблюдение за подозреваемыми велось в течение трех месяцев. За это время, уточнили в столичной полиции, удалось собрать достаточно доказательств, чтобы продемонстрировать их причастность к совершению как минимум 10 краж со взломом в Кишиневе в период с 2020 года и до настоящего времени.

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"Подозреваемые определяли дома, в которых находились ценные вещи, и, когда владельцы покидали свое жилище, злоумышленники, подбирая ключи или используя инструменты, взламывали замки и крали ценные вещи – золотые украшения, серебро, деньги. Ущерб, причиненный потерпевшим, составляет полмиллиона леев", – отметили в полиции.

В результате обысков, проведенных по месту жительства подозреваемых, полицейские нашли и изъяли краденные ценности, а также инструменты, которые использовались при совершении преступлений.

"Мужчины помещены под арест на 30 дней. Они подозреваются в краже в особо крупных размерах. Если их вина будет доказана, то им грозит от двух до шести лет тюрьмы", – подчеркнули в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают специальные следственные мероприятия, чтобы задокументировать фигурантов в совершении преступлений и установить других лиц, причастных к преступной деятельности.

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Теги:
полиция, Кишинев, задержание

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