Операция "Каскад" - полиция ищет наркотики по всей стране

Полиция Фалешт в рамках спецоперации “Каскад”, которая проводится по всей стране, провела несколько специализированных рейдов.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Полиция изъяла у мужчины из Фалешт 8 упаковок с растительным веществом, похожим на марихуану. Об этом сообщает Генинспекторат.

Правоохранители Фалешт в рамках спецоперации "Каскад", которая проводится по всей стране, провели несколько специализированных рейдов.

В результате полицейские обнаружили у 39-летнего мужчины 8 упаковок сушеной зеленой овощной массы со специфическим запахом марихуаны в особо крупных размерах.

Вещество забрали и отправили в лабораторию судебной экспертизы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств дела.

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