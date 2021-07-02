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Плантация каннабиса

Операция "Каскад" - полиция ищет наркотики по всей стране

© CC0 / Pixabay / tdfugere
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210702/35348195/Operatsiya-Kaskad-politsiya-razyskivaet-narkotiki-po-vsey-strane.html

Полиция Фалешт в рамках спецоперации “Каскад”, которая проводится по всей стране, провела несколько специализированных рейдов.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Полиция изъяла у мужчины из Фалешт 8 упаковок с растительным веществом, похожим на марихуану. Об этом сообщает Генинспекторат.

Правоохранители Фалешт в рамках спецоперации "Каскад", которая проводится по всей стране, провели несколько специализированных рейдов.

В результате полицейские обнаружили у 39-летнего мужчины 8 упаковок сушеной зеленой овощной массы со специфическим запахом марихуаны в особо крупных размерах.

Вещество забрали и отправили в лабораторию судебной экспертизы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств дела.

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Теги:
полиция, наркотики

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