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Суд

Двое причастных к банковскому мошенничеству предстанут перед судом

© Inquam Photos / Octav Ganea
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В прокуратуре считают, что эти два человека обеспечили правовой аспект операции по отмыванию денег через предоставление кредитов семи компаниям.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Дело в отношении двух человек, обвиняемых в причастности к делу о "банковском мошенничестве" и отмывании денег на сумму более 13 миллиардов леев, завершено и передано в суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. 

По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), эти два человека обвиняются в том, что в 2011-2014 годах, работая бухгалтерами, участвовали в установлении правового аспекта операций по отмыванию денег, которые основывались на получении более 40 невозвратных банковских кредитов.

"Кредиты были предоставлены семи компаниям от банков Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения в указанных банках", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

Banca de Economii
© Sputnik / Rodion Proca
Новый эпизод по делу о банковском мошенничестве: что заявили в Генпрокуратуре
Как отметили в Генрокуратуре, согласно материалам дела, "деньги были украдены членами преступной группировки Илана Шора, входившей в преступную организацию Владимира Плахотнюка".

"Вырученные средства переводились компаниям-нерезидентам на оплату строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели", - добавили в ведомстве. 

Подсудимые - мужчина и женщина в возрасте от 35 до 45 лет. Они из Кишинева и имеют финансово-банковское образование. В случае признания их виновными им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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Теги:
генпрокуратура, мошенничество

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