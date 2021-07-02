Серьезное ДТП на трассе вблизи Оргеева - спасатели извлекли водителя из машины

В пятницу во второй половине дня полиция Оргеева была уведомлена о серьезном дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Автомобиль марки Volkswagen Golf, которым управлял 29-летний мужчина превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus, который ехал в направлении Кишинева под управлением 24-летнего молодого человека.

"После столкновения потребовалась команда спасателей, чтобы извлечь водителя из Lexus", - отметили в полиции.

Водителю Lexus потребовалась медицинская помощь, он был доставлен в больницу с различными травмами.

Оба автолюбителя имели водительские права и не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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