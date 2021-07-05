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ДТП

Фото: в Хынчештах две машины провалились в яму - несколько человек в больнице

© Sputnik
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Два водителя провалились на машинах в котлован. Все произошло из-за пренебрежения дорожными знаками, установленными на отремонтированной дороге.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Несколько человек попали в больницу после аварии. Все произошло на выезде из села Мерешень Хынчештского района.

Două mașini au ajuns într-o groapă la Hâncești
© Photo : Facebook / Hîncești 24 TV
ДТП в Хынчештах.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в воскресенье около 22.40.

Известно, что 46-летний водитель машины марки Opel ехал по отремонтированной дороге и проигнорировал дорожные знаки. Также поступил и другой 26-летний автолюбитель за рулем Peugeot.

Două mașini au ajuns într-o groapă la Hâncești
© Photo : Facebook / Hîncești 24 TV
ДТП в Хынчештах.

В итоге обе машины упали в котлован. После аварии 46-летний водитель и двое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в районную больницу Хынчешт.

Două mașini au ajuns într-o groapă la Hâncești
© Photo : Facebook / Hîncești 24 TV
ДТП в Хынчештах.

Водителю и пассажиру другой машины не потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП полиция начала расследование для установления всех обстоятельств.

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Теги:
Хынчешты, авария, ДТП

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