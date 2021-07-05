Фото: в Хынчештах две машины провалились в яму - несколько человек в больнице

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Несколько человек попали в больницу после аварии. Все произошло на выезде из села Мерешень Хынчештского района.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в воскресенье около 22.40.
Известно, что 46-летний водитель машины марки Opel ехал по отремонтированной дороге и проигнорировал дорожные знаки. Также поступил и другой 26-летний автолюбитель за рулем Peugeot.
В итоге обе машины упали в котлован. После аварии 46-летний водитель и двое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в районную больницу Хынчешт.
Водителю и пассажиру другой машины не потребовалась медицинская помощь.
По факту ДТП полиция начала расследование для установления всех обстоятельств.
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