Фото: в Дрокиевском районе погиб молодой водитель - машину вынесло с дороги

По предварительной информации, из-за высокой скорости движения водитель не справился с управлением, в результате чего его машину вынесло с дороги.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Серьезное ДТП, которое произошло накануне вечером в селе Мындык Дрокиевского района, привело к гибели 22-летнего водителя. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).

По данным следствия, полиция из Дрокии была уведомлена через службу 112 о необходимости отреагировать и зафиксировать ДТП, произошедшее на въезде в деревню Миндык.

"Прибыв на место, полиция установила, что водитель автомобиля марки BMW, мужчина 22 лет, из-за высокой скорости движения потерял управление. В результате авто вылетело с дороги, затем, перевернувшись, упало в кювет", - говорится в сообщении ГИП.

В результате водитель получил различные телесные повреждения и скончался в отделении интенсивной терапии больницы в Дрокии, отметили в правоохранительных органах.

"Пассажиры, двое молодых людей 20 и 18 лет, с различными травмами также были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи", - уточнили в полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства.

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