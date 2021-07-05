Фото: в Дрокиевском районе погиб молодой водитель - машину вынесло с дороги

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Серьезное ДТП, которое произошло накануне вечером в селе Мындык Дрокиевского района, привело к гибели 22-летнего водителя. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, полиция из Дрокии была уведомлена через службу 112 о необходимости отреагировать и зафиксировать ДТП, произошедшее на въезде в деревню Миндык.
"Прибыв на место, полиция установила, что водитель автомобиля марки BMW, мужчина 22 лет, из-за высокой скорости движения потерял управление. В результате авто вылетело с дороги, затем, перевернувшись, упало в кювет", - говорится в сообщении ГИП.
В результате водитель получил различные телесные повреждения и скончался в отделении интенсивной терапии больницы в Дрокии, отметили в правоохранительных органах.
"Пассажиры, двое молодых людей 20 и 18 лет, с различными травмами также были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи", - уточнили в полиции.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства.
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