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Обыски

В Кишиневе проходят обыски: задержаны три человека

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Действия трех сотрудников МВД изучают по пяти составным частям преступлений. В их домах, офисах и авто проходят обыски.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Офицеры Службы информации и безопасности (СИБ) и сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCOCCS) проводят обыски. Несколько человек задержаны, об этом сообщает Генпрокуратура. 

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Как отметили в ведомстве, следственные действия проходят в домах, офисах и авто подозреваемых: эти меры связаны с деятельностью сотрудников Управления №5 Национального инспектората расследований Генинспектората при МВД, действия которых изучаются по пяти составным частям преступлений: "злоупотребление служебным положением", "хищение государственного имущества", "незаконное пересечение государственной границы", "разглашение государственной тайны" и "подделка государственных документов".

"В результате уголовного расследования были задержаны три человека: начальник Инспекции полиции муниципия Бельцы, инспектор Пограничной полиции и председатель ассоциации FEA", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

Председателем FEA на данный момент является Дорин Дамир. 

Как уточнили в ведомстве, следственные мероприятия продолжаются. Другие детали дела сообщат позже. 

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Теги:
Генпрокуратура, обыски

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