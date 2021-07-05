В Кишиневе проходят обыски: задержаны три человека

Действия трех сотрудников МВД изучают по пяти составным частям преступлений. В их домах, офисах и авто проходят обыски.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Офицеры Службы информации и безопасности (СИБ) и сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCOCCS) проводят обыски. Несколько человек задержаны, об этом сообщает Генпрокуратура.

Как отметили в ведомстве, следственные действия проходят в домах, офисах и авто подозреваемых: эти меры связаны с деятельностью сотрудников Управления №5 Национального инспектората расследований Генинспектората при МВД, действия которых изучаются по пяти составным частям преступлений: "злоупотребление служебным положением", "хищение государственного имущества", "незаконное пересечение государственной границы", "разглашение государственной тайны" и "подделка государственных документов".

"В результате уголовного расследования были задержаны три человека: начальник Инспекции полиции муниципия Бельцы, инспектор Пограничной полиции и председатель ассоциации FEA", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Председателем FEA на данный момент является Дорин Дамир.

Как уточнили в ведомстве, следственные мероприятия продолжаются. Другие детали дела сообщат позже.

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