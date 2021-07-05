Видео: еле стоял ногах – трагедию предотвратили, не пустив пьяного за руль

Пьяное вождение – настоящая проблема на молдавских дорогах. Очередной, едва не закончившийся трагедией случай, мог произойти в столице.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Полицейские не пустили за руль автомобиля пьяного водителя, тем самым предотвратив возможную трагедию.

Как рассказали в Генинспекторате полиции, поступило сообщение, что "на дороге замечена Honda, за рулем которой, вероятно, пьяный человек".

"Наши коллеги отреагировали сразу же и сумели предотвратить трагедию. Полицейские на пересечении улиц Сармизиджетуса и Бутукулуй быстро обнаружили 60-летнего водителя, который пытался сесть за руль", – говорится в сообщении правоохранителей.

Как отметили в полиции, водитель отказался пройти тест на алкоголь: в результате у мужчины забрали водительские права, а окончательное решение по этому случаю примет суд.

Кроме того, машину водителя забрали на спецпарковку.

Согласно данным полиции, лишь за последние выходные правоохранители пресекли пьяную езду в 38 случаях, в 29 из них водители были в сильном алкогольном опьянении.

В заключение в полиции призвали сообщать граждан о всех случаях, когда водители пытаются сесть за руль в пьяном состоянии.

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