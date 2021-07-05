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Ливень вновь нарушил транспортное сообщение в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Обильные осадки, прошедшие в понедельник в молдавской столице, привели к задержке нескольких троллейбусных маршрутов.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Десятки троллейбусов в Кишиневе были заблокированы из-за мощного ливня, накрывшего столицу в понедельник после обеда. 

Потоп в столице: дороги залило водой
© Sputnik / Osmatesco
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Как сообщили в городском Управлении электротранспорта, с 15-минутным опозданием следуют все городские и пригородные маршруты.

"Так, запаздывать будут троллейбусы, следующие по улице Каля Ешилор: № 5, 8, 22, 21 и 23. На Мунчештском шоссе затруднения по маршрутам № 5, 20, 38 и 31," – говорится в сообщении Управления. 

Будет запаздывать и транспорт, следующий из Дурлешт. 

Некоторым троллейбусам даже пришлось сменить направление, в частности, троллейбусы нового маршрута №38 перенаправлены с затопленной улицы Албишоара на проспект Штефана чел Маре.

По информации Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в Молдове сохранится нестабильный характер погоды.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в республике ожидаются грозовые дожди, местами сильные (15-49 литров на квадратный метр), осадки будут сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

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