Фото: в Теленештах пожарные спасли попавшего под обвал мужчину

Дорожного рабочего в Теленештах засыпало землей, в результате чего он оказался заблокированным. Понадобилась помощь спасателей.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Сотрудники отделения чрезвычайных ситуаций в Теленештах спасли 47-летнего мужчину, которого засыпало при выполнении земляных работ. Инцидент произошел на строительной площадке в Теленештах. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

"Звонок в службу 112 поступил в 14:43. По предварительной информации, обвал грунта заблокировал дорожного рабочего под слоем земли. На место происшествия прибыли пожарные, они провели спасательные мероприятия и подняли пострадавшего на поверхность", - говорится в сообщении ГИЧС.

По данным спасателей, операция закончилась в 15.10, после чего пострадавшего госпитализировали. В результате инцидента у мужчины диагностировали перелом обеих ног.

На данный момент жизнь работника вне опасности. За последние 24 часа сотрудники ГИЧС были задействованы в 48 ситуациях, связанных с риском.

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