Видео: таксист уверял полицию, что не пьян, а заражен коронавирусом

Побочный эффект коронавируса: примерно так водитель в Криулянах пытался объяснить свое пьяное вождение полицейским.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. В Криулянах полиция остановила пьяного водителя, а тот попытался уйти от ответственности, утверждая, что заражен коронавирусом.

Об этом сообщили в Генинспекторате полиции Молдовы (ГИП).

По информации правоохранителей, за рулем такси находился 54-летний мужчина. Поводом для остановки транспортного средства послужило его хаотичное передвижение по дороге.

"Водитель сказал, что плохо себя чувствует из-за коронавируса, однако полицейские провели алкотест: в выдыхаемом воздухе у мужчины обнаружили 1,47 мг/л алкоголя", - говорится в сообщении ГИП.

Как уточнили в полиции, мужчина также отказался представить какие-либо документы, все время ссылаясь на плохое самочувствие.

В связи с пьяной ездой на имя водителя открыто уголовное дело. За подобное нарушение ему грозят общественные работы от 200 до 240 часов и лишение водительских прав.

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