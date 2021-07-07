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Молдавские леи

Криминальный джек-пот: мужчина попался на краже кошелька с 60 тысячами леев

© Sputnik / Yana Zaharova
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Sputnik Молдова
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Злоумышленник обокрал сотрудницу гостиницы, забрав ее кошелек с крупной суммой денег. Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемого удалось задержать.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. В Кишиневе правоохранители задержали подозреваемого в краже кошелька с 60 тысячами леев. Об этом сообщили в кишиневской полиции. 

Как отметили в ведомстве, обокрали сотрудницу одной из столичных гостиниц. 

"Потерпевшая находилась у стойки администратора, когда подозреваемый оплатил услуги гостиницы и сдавал ключи от номера, в котором проживал. Женщина сходила проверить комнату, а по возвращении обнаружила пропажу кошелька, о чем сразу сообщила в полицию", - говорится в пресс-релизе правоохранителей. 

После проведения следственных мероприятий подозреваемого удалось найти и задержать. Открыто уголовное дело по факту кражи. 

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Теги:
Кишинев, полиция, кошелек, кража

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