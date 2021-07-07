Задержан подозреваемый в нарушении неприкосновенности личной жизни судьи

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Следствие по делу о неприкосновенности личной жизни судьи продолжается: задержан еще один подозреваемый. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).

Как сообщили в ведомстве, прокуроры совместно с СИБ провели параллельные обыски дома и в офисе одного из фигурантов группы, организовавшей преступную деятельность в отношении судьи.

"Можно утверждать, что нынешний фигурант занимал в иерархии группировки более высокий статус, нежели другие, находящиеся в данный момент под стражей", – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что речь идет о мужчине 45 лет, который был задержан на 72 часа.

В настоящее время, уточнили в прокуратуре, продолжаются обыски, в ходе которых уже изъяты документы, мобильные телефоны и другие электронные носители.

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