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Молоток судьи

Задержан подозреваемый в нарушении неприкосновенности личной жизни судьи

© Inquam Photos / Octav Ganea
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Преступная группа нарушила неприкосновенность личной жизни судьи: идет следствие по выявлению подозреваемых.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Следствие по делу о неприкосновенности личной жизни судьи продолжается: задержан еще один подозреваемый. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).

Как сообщили в ведомстве, прокуроры совместно с СИБ провели параллельные обыски дома и в офисе одного из фигурантов группы, организовавшей преступную деятельность в отношении судьи.

Бинокль
© Pixabay / Pat_Scrap
За организацию слежки за судьей арестованы пятеро подозреваемых

"Можно утверждать, что нынешний фигурант занимал в иерархии группировки более высокий статус, нежели другие, находящиеся в данный момент под стражей", – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что речь идет о мужчине 45 лет, который был задержан на 72 часа.

В настоящее время, уточнили в прокуратуре, продолжаются обыски, в ходе которых уже изъяты документы, мобильные телефоны и другие электронные носители.

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Теги:
Молдова, прокуратура, судья

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