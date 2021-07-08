15:35 08 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.35
  • USD18.06
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Акция AUR в Варнице

Видео: на КПП в Варнице - стычка активистов AUR с приднестровскими пограничниками

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
233 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/08/35412443.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210708/35413514/na-kpp-v-varnitse-stychka-aktivistov-AUR-pridnestrovskimi-pogranichnikami-.html

Представители партии AUR в четверг направились на КПП в Варницу, где требуют, чтобы их пропустили в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. На КПП Варница в Зоне безопасности собрались активисты Партии AUR, они повторно пытаются попасть на левый берег Днестра. Однако приднестровские пограничники не пропустили собравшихся политических активистов. 

Представители AUR более часа пытались уговорить служителей закона пропустить их, но в какой-то момент это привело к стычке. Конфликт быстро сошел на нет. 

Ситуацию на КПП пытаются урегулировать также сотрудники Генинспектората полиции Молдовы. 

По словам активистов, они планируют проводить политическую агитацию на левом берегу Днестра перед выборами 11 июля. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ПСРМ требуют наказания активистам AUR за нападение на агитаторов-социалистов
В МВД осудили нападение на сотрудника полиции со стороны активиста AUR
Теги:
унионисты, Молдова, Приднестровье, КПП

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Французская актриса и певица Жюльетт Греко с мужем в Париже.
Фото: ретропоцелуй - как это делали в прошлом
UK: Tensions with police amid celebrations over Euro 2020 semifinal victory
Видео: болельщики Англии ликуют - полиция вынуждена выйти на улицы
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться