Видео: на КПП в Варнице - стычка активистов AUR с приднестровскими пограничниками

Представители партии AUR в четверг направились на КПП в Варницу, где требуют, чтобы их пропустили в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. На КПП Варница в Зоне безопасности собрались активисты Партии AUR, они повторно пытаются попасть на левый берег Днестра. Однако приднестровские пограничники не пропустили собравшихся политических активистов.

Представители AUR более часа пытались уговорить служителей закона пропустить их, но в какой-то момент это привело к стычке. Конфликт быстро сошел на нет.

Ситуацию на КПП пытаются урегулировать также сотрудники Генинспектората полиции Молдовы.

По словам активистов, они планируют проводить политическую агитацию на левом берегу Днестра перед выборами 11 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova