Погром и поджег в пенитенциаре в Липканах: против чего бунтовал заключенный

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. В Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) рассказали, что произошло в тюрьме №2 в Липканах.
Ранее в социальных сетях появилась информация о пожаре в этой тюрьме в среду вечером.
"Сообщаем, что задержанный активно выступал против легальной процедуры по переводу в другое пенитенциарное учреждение, устроив поджог своей камеры. Также он подстрекал других задержанных к беспорядкам, в результате чего были разрушены несколько помещений учреждения", - говорится в сообщении НАПУ.
Администрация при поддержке полиции и пожарных приняла все необходимые меры для исправления ситуации и тушения пожара.
"О происшествии было сообщено в прокуратуру и полицию, а также в Офис народного адвоката", - добавили в НАПУ.
Как добавили в администрации тюрем, причины и обстоятельства инцидента смогут точно установить правоохранительные органы, уполномоченные проводить расследования, а НАПУ инициировала внутреннее расследование по этому делу.
Одновременно будет подан гражданский иск к признанным виновным о выплате материальной компенсации.
В результате пожара никто не пострадал.
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