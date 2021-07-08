Погром и поджег в пенитенциаре в Липканах: против чего бунтовал заключенный

Накануне вечером было неспокойно в тюрьме №2 в Липканах: заключенные устроили беспорядки и разрушили несколько помещений учреждения.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. В Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) рассказали, что произошло в тюрьме №2 в Липканах.

Ранее в социальных сетях появилась информация о пожаре в этой тюрьме в среду вечером.

"Сообщаем, что задержанный активно выступал против легальной процедуры по переводу в другое пенитенциарное учреждение, устроив поджог своей камеры. Также он подстрекал других задержанных к беспорядкам, в результате чего были разрушены несколько помещений учреждения", - говорится в сообщении НАПУ.

Администрация при поддержке полиции и пожарных приняла все необходимые меры для исправления ситуации и тушения пожара.

"О происшествии было сообщено в прокуратуру и полицию, а также в Офис народного адвоката", - добавили в НАПУ.

Как добавили в администрации тюрем, причины и обстоятельства инцидента смогут точно установить правоохранительные органы, уполномоченные проводить расследования, а НАПУ инициировала внутреннее расследование по этому делу.

Одновременно будет подан гражданский иск к признанным виновным о выплате материальной компенсации.

В результате пожара никто не пострадал.

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