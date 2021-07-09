Видео: в Атаках задержали "вора в законе" из Грузии

Спецоперация полиции: в Атаках прямо в ресторане задержали "вора в законе", прибывшего из Грузии. Мужчину объявили нежелательным лицом в Молдове и выслали из страны.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. На территории Молдовы задержали грузинского "вора в законе" по кличке "Папуна". Об этом сообщили в Генинспекторате полиции страны (ГИП).

Как отметили в полиции, речь идет о 40-летнем мужчине, уроженце грузинского города Кутаиси. Операция по задержанию прошла 7 июля, при поддержке спецназа Scorpion: "Папуну" взяли, когда он находился в одном из ресторанов в Атаках.

"Он находился в Молдове три месяца и пытался укрепить свою позицию "вора в законе" среди этнических ромов на севере страны", - говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции рассказали, что местонахождение мужчины удалось установить в результате получения оперативной информации и действиям полицейских в Окнице.

В этом контексте, как уточнили в полиции, "вор в законе" был подвергнут судебным процедурам, согласно которым его объявят нежелательным лицом на территории Молдовы, "поскольку он намеревался осуществлять действия, которые могут поставить под угрозу национальную безопасность и общественный порядок в стране".

В четверг, 8 июля, гражданина Грузии сопровождали рейсом Кишинев-Стамбул, покидающим страну. Ему запретили въезд на территорию Молдовы сроком на 5 лет.

С 2018 года по настоящее время было объявлено 539 нежелательных лиц, которые угрожают национальной безопасности и общественному порядку.

Напомним, в Атаках 9 июля истекает срок действия комендантского часа, который объявила Комиссия по чрезвычайным ситуациям города. Ряд мер были направлены на урегулирование конфликта между местными жителями, которые разделились на два лагеря, после того как в городе разгорелся конфликт и произошла массовая драка.

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