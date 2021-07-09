Встал на защиту сына: в Бричанском районе до смерти избили мужчину

Жестокая драка произошла на севере Молдовы. Мужчина заступался за своего сына, но стал жертвой группового избиения.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В Бричанах забили до смерти мужчину, который пытался защитить своего сына, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).

Как отметили в полиции, пострадавший был избит группой людей и скончался в больнице. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июля в селе Ширэуцы Бричанского района.

"Конфликт вспыхнул между группой молодых людей 18-22 лет, они из Слободзеи приехали в бар в Ширэуцах. Там между ними и другой группой подростков в возрасте от 13 до 18 лет случилась ссора, переросшая в драку", - пояснили в ГИП.

Как выяснило следствие, один из четырех подростков, живших неподалеку от бара, позвал на помощь своего отца, 42-летнего мужчину. Отец пришел со штакетником от забора и ударил одного из четырех молодых людей.

"После этого группа молодых людей набросилась на мужчину. Его избивали кулаками и ногами в область головы, в определенный момент один из нападавших достал пневматический пистолет", - уточнили в полиции.

Конфликт прекратился только когда на место происшествия прибыли полицейские. Мужчину госпитализировали, а пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет задержали на 72 часа. Пострадавший позже скончался в больнице.

Открыто уголовное дело по факту злостного хулиганства. Виновным грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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