14:23 09 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Кулак

Встал на защиту сына: в Бричанском районе до смерти избили мужчину

© Pixabay / Pavlofox
Происшествия
Получить короткую ссылку
113 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/09/35425110.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210709/35425122/vstal-na-zaschitu-syna-v-Brichanskom-rayone-do-smerti-izbili-muzhchinu.html

Жестокая драка произошла на севере Молдовы. Мужчина заступался за своего сына, но стал жертвой группового избиения.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В Бричанах забили до смерти мужчину, который пытался защитить своего сына, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).

Как отметили в полиции, пострадавший был избит группой людей и скончался в больнице. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июля в селе Ширэуцы Бричанского района.

"Конфликт вспыхнул между группой молодых людей 18-22 лет, они из Слободзеи приехали в бар в Ширэуцах. Там между ними и другой группой подростков в возрасте от 13 до 18 лет случилась ссора, переросшая в драку", - пояснили в ГИП. 

Как выяснило следствие, один из четырех подростков, живших неподалеку от бара, позвал на помощь своего отца, 42-летнего мужчину. Отец пришел со штакетником от забора и ударил одного из четырех молодых людей.

Кулак
© CC0 / Pixabay / Pavlofox
Ссора и драка привели к гибели молодого человека в Ниспоренах

"После этого группа молодых людей набросилась на мужчину. Его избивали кулаками и ногами в область головы, в определенный момент один из нападавших достал пневматический пистолет", - уточнили в полиции.

Конфликт прекратился только когда на место происшествия прибыли полицейские. Мужчину госпитализировали, а пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет задержали на 72 часа. Пострадавший позже скончался в больнице.

Открыто уголовное дело по факту злостного хулиганства. Виновным грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Драка в Тирасполе: супруги заступились друг за друга перед обидчиком
Эксклюзив: видео начала массовой драки в Атаках
Массовая драка в Гагаузии: глава села Кирсово получил сотрясение головного мозга
Теги:
Молдова, Бричаны, избили

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
8 июля День семьи, любви и верности
Фото: День семьи, любви и верности - как отметили праздник в Кишиневе
Russia: Migrant workers queue for COVID jabs in Moscow
Видео: в очереди за прививкой – в Москве проходит вакцинация мигрантов
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться