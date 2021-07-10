На велосипеде на переходе: патруль сбил девочку в Новоаненском районе

Необычное ДТП произошло в Новоаненском районе: девочка переезжала на велосипеде дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал полицейский патруль.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. В селе Тодирешты Новоаненского района в субботу на пешеходном переходе полицейский патруль сбил 13-летнюю девочку. Информацию подтвердили в Национальном инспекторате общественной безопасности.

Как отметили в полиции, в 17.30 поступил звонок в Службу "112", что в селе Кетросу Новованенского района на земле лежит окровавленный человек.

"Направляясь на место происшествия с включенными фарами, в населенном пункте Тодирешты, полицейский патруль сбил 13-летнюю девочку, которая переезжала на велосипеде дорогу по пешеходному переходу", – уточнили в полиции.

Как добавили в ведомстве, пострадавшая получила травмы головы, колена и руки, ее госпитализировали.

В связи с этим инцидентом правоохранители напоминают велосипедистам, что, переходя дорогу даже по пешеходному переходу, необходимо спешиваться с транспорта.

Также в полиции призвали при необходимости смены направления езды заранее убедиться, что другие участники дорожного движения поняли этот маневр и пропустят.

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