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Полицейская машина

На велосипеде на переходе: патруль сбил девочку в Новоаненском районе

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210710/35440080/na-velosipede-na-perekhode-patrul-sbil-devochku-v-novoanenskom-rayone.html

Необычное ДТП произошло в Новоаненском районе: девочка переезжала на велосипеде дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал полицейский патруль.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. В селе Тодирешты Новоаненского района в субботу на пешеходном переходе полицейский патруль сбил 13-летнюю девочку. Информацию подтвердили в Национальном инспекторате общественной безопасности.

Дорожный знак
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как отметили в полиции, в 17.30 поступил звонок в Службу "112", что в селе Кетросу Новованенского района на земле лежит окровавленный человек.

"Направляясь на место происшествия с включенными фарами, в населенном пункте Тодирешты, полицейский патруль сбил 13-летнюю девочку, которая переезжала на велосипеде дорогу по пешеходному переходу", – уточнили в полиции.

Как добавили в ведомстве, пострадавшая получила травмы головы, колена и руки, ее госпитализировали. 

В связи с этим инцидентом правоохранители напоминают велосипедистам, что, переходя дорогу даже по пешеходному переходу, необходимо спешиваться с транспорта.

Также в полиции призвали при необходимости смены направления езды заранее убедиться, что другие участники дорожного движения поняли этот маневр и пропустят.

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Теги:
сбил, патруль, ДТП

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