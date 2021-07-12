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В Дондюшанском районе полицейский насмерть сбил пенсионерку

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сотрудник полиции скрылся с места происшествия. Открыто уголовное дело, а водителя задержали на 72 часа.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В Дондюшанском районе в селе Тырнова в ДТП погибла 66-летняя женщина. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).  

Там уточнили, что сообщение об инциденте поступило в 22.00.

"Прибыв на место, полицейские установили, что женщина передвигалась по левой полосе дороги в момент, когда ее сбил автомобиль, который покинул место происшествия", - рассказали в ГИП.

В результате следственных действий правоохранители идентифицировали машину марки Volkswagen, за рулем которой был 26-летний сотрудник Гениспектората полиции Дондюшень.

Полицейская машина
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Выяснилось, что в выдыхаемом воздухе водителя было 0,65 мг/л алкоголя. Он объяснил, что выпил уже после ДТП. В связи с этим у полицейского взяли биологические пробы, по которым определят, когда был выпит алкоголь", - отметили в полиции.

По данным ГИП, открыто уголовное дело, а водителя задержали на 72 часа.

В Генинспекторате подчеркнули, что не потерпят такого поведения среди своих сотрудников и этот полицейский понесет наказание согласно законам.

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Теги:
Дондюшанский район, сбил, ДТП

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