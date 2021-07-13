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Пляж

В шаге от трагедии: в Молдове спасатели вернули к жизни малыша на пляже

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210713/35497255/v-shage-ot-tragedii-spasateli-vernuli-k-zhizni-malysha-na-plyazhe-v-vadul-luy-vode.html

Маленький мальчик играл в воде с родителями, а в определенный момент ему стало плохо и он перестал дышать. Выяснилось, что малыш подавился.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Дежурные спасательной бригады на пляже в Вадул луй Водэ вернули к жизни 4-летнего мальчика на пляже, у которого уже не было признаков жизни. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. 

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в понедельник: родители малыша отчаянно просили о помощи после того, как заметили, что ребенок, игравший с ними в воде, перестал дышать.

Пожарные
© Sputnik / Maxim Topal
Видео: спасатели и пожарные центральных районов Молдовы подняты по тревоге

"Дежурившая в то время бригада из двух спасателей срочно провела реанимационные мероприятия, сумев вернуть ребенка к жизни. Позже его забрали врачи и доставили в Институт матери и ребенка в Кишиневе. Здесь врачи установили, что мальчик почувствовал недомогание после проявления асфиксии из-за приема пищи", - говорится в сообщении спасателей. 

Как уточнили в ГИЧС, на данный момент жизнь ребенка вне опасности.

В этом контексте спасатели призывают людей с маленькими и несовершеннолетними детьми строго следить за ними, особенно когда они находятся в зонах отдыха или на пляжах водоемов.

Спасатели предупреждают, что минута невнимательности может привести к фатальным последствиям.

В ситуациях риска людей просят незамедлительно звонить в службу 112. С начала летнего периода спасатели водно-спасательной станции № 1 в Вадул луй Водэ спасли 12 человек из различных опасных ситуаций.

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Теги:
спасатели, пляж

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