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Виорел Морарь

Виорел Морарь может пойти под суд по "делу Vento"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210713/35498425/viorel-morari-mozhet-poyti-pod-sud-po-delu-vento.html

Виорел Морарь и его подчиненный проходят в деле по четырем статьям уголовного кодекса Молдовы. Расследование дела завершено и будет отправлено в суд.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование против экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря по "делу Vento" и одного из его подчиненных. Об этом сообщили во вторник в Генпрокуратуре.

По данным следствия, обоим предъявлены обвинения по четырем статьям УК РМ: злоупотреблениее властью, подделка документов и незаконное задержание или арест и сознательное преследование невиновного человека.

Задержан экс-прокурор, проходящий по делу, в котором фигурирует Виорел Морарь>>>

"В конце 2020 года оправдали совладельцев сети автозаправочных станций Vento братьев Андриана и Игоря Борша. Они были незаконно арестованы, лишены имущества и подведены под суд по заказному делу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виорел Морарь задержан по новому делу
Напомним, уголовное дело против братьев Борш возбудила Антикоррупционная прокуратура в 2018 году, которую тогда возглавлял Виорел Морарь.

Также, уточняется, что в начале 2020 года Генпрокуратура включила "дело Vento" в список 38 дел, которые определили, как "политическими", по которым уголовно преследовали и подвели под суд множество невиновных людей.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, ведомство будет и в дальнейшем применять все законные средства для восстановления прав лиц, которые подверглись несправедливым преследованиям и были осуждены.

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Теги:
Генпрокуратура, Виорел Морарь

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