Видео: в Кишиневе задержали "домушника" – как он проникал в квартиры

Злоумышленник в мае и июне этого года успел совершить девять квартирных краж и украл ценности на 45 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В Кишиневе полиция задержала молодого человека по подозрению в квартирных кражах.

Как отметили в ведомстве, задержанному 23 года и ранее он был судим за грабежи, кражи и распространение наркотиков.

"В ходе документации дела полиция собрала достаточно улик, доказывающих виновность молодого человека", – говорится в сообщении правоохранителей.

Как уточнили в полиции, в мае и июне этого года подозреваемый совершил как минимум девять краж из квартир в столичном секторе Чеканы.

"Злоумышленник проникал в квартиры, взламывая окна или замки на дверях. Затем он крал драгоценности, технику, велосипеды. Общий ущерб пострадавших составляет порядка 45 тысяч леев", – подчеркнули правоохранители.

В результате проведенных обысков полиция обнаружила некоторые украденные вещи, их изъяли и вернут владельцам. Подозреваемый признал свою вину на допросе и сообщил, что украденные вещи продавал.

Подозреваемого задержали на 30 дней, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

В связи с этим случаем столичная полиция обратилась к жителям со следующими рекомендациями:

Если вы покидаете дом, даже ненадолго, – не оставляйте дверь незапертой;

Научите детей правильно реагировать в ситуациях, когда незнакомые люди пытаются зайти в дом, уверяя, что они друзья родителей;

Не верьте людям, которые пытаются продать вам товары (посуду, моющие средства, украшения и другое). Они могут отвлекать вас с целью грабежа;

Если вы выходите из дома, не оставляйте окна открытыми или приоткрытыми.

Уходя из дома, плотно закрывайте окна.

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