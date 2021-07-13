Видео: в Кишиневе задержали "домушника" – как он проникал в квартиры

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В Кишиневе полиция задержала молодого человека по подозрению в квартирных кражах.
Как отметили в ведомстве, задержанному 23 года и ранее он был судим за грабежи, кражи и распространение наркотиков.
"В ходе документации дела полиция собрала достаточно улик, доказывающих виновность молодого человека", – говорится в сообщении правоохранителей.
Как уточнили в полиции, в мае и июне этого года подозреваемый совершил как минимум девять краж из квартир в столичном секторе Чеканы.
В результате проведенных обысков полиция обнаружила некоторые украденные вещи, их изъяли и вернут владельцам. Подозреваемый признал свою вину на допросе и сообщил, что украденные вещи продавал.
Подозреваемого задержали на 30 дней, ему грозит до четырех лет тюрьмы.
В связи с этим случаем столичная полиция обратилась к жителям со следующими рекомендациями:
- Если вы покидаете дом, даже ненадолго, – не оставляйте дверь незапертой;
- Научите детей правильно реагировать в ситуациях, когда незнакомые люди пытаются зайти в дом, уверяя, что они друзья родителей;
- Не верьте людям, которые пытаются продать вам товары (посуду, моющие средства, украшения и другое). Они могут отвлекать вас с целью грабежа;
- Если вы выходите из дома, не оставляйте окна открытыми или приоткрытыми.
- Уходя из дома, плотно закрывайте окна.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>