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Озеро

Трагедия в Яловенах: восьмимесячный младенец утонул в озере

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210713/35506693/Tragediya-v-Yalovenakh-vosmimesyachnyy-mladenets-utonul-v-ozere.html

Настоящая трагедия произошла в семье жителей Яловенского района: в озере утонул их восьмимесячный малыш.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В селе Рэзены Яловенского района восьмимесячный младенец утонул в озере. Трагический случай произошел во второй половине дня 13 июля. Как сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Яловенского инспектората полиции Марьяна Диденко, малыш спал в коляске в тени дерева неподалеку от озера, когда его двухлетний брат толкнул коляску и та, скатившись, упала в воду. 

Река Днестр
© Photo : Miroslav Rotari
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Как сообщается, 28-летняя мать тут же бросилась вытаскивать ребенка из воды, но было уже поздно. Младенец умер до приезда скорой помощи. Правоохранители уточнили, что семья живет в доме неподалеку от озера.  

По данному случаю возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося расследуют компетентные органы. 

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Теги:
Молдова, озеро, младенец, утонул, трагедия

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