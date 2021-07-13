Трагедия в Яловенах: восьмимесячный младенец утонул в озере

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В селе Рэзены Яловенского района восьмимесячный младенец утонул в озере. Трагический случай произошел во второй половине дня 13 июля. Как сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Яловенского инспектората полиции Марьяна Диденко, малыш спал в коляске в тени дерева неподалеку от озера, когда его двухлетний брат толкнул коляску и та, скатившись, упала в воду.

Как сообщается, 28-летняя мать тут же бросилась вытаскивать ребенка из воды, но было уже поздно. Младенец умер до приезда скорой помощи. Правоохранители уточнили, что семья живет в доме неподалеку от озера.

По данному случаю возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося расследуют компетентные органы.

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