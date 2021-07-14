Полиция уничтожила плантацию конопли и мака в Оргеевском районе

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Правоохранители продолжают отслеживать выращивание наркотических растений. В связи с этим полиция провела очередной рейд в Оргееве. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).

Там уточнили, что в рамках операции "МАК-2021" было обнаружено 11 растений, похожих на коноплю, и 77 цветков мака с коробочкой, которые выращивал в своем огороде среди других культур 51-летний мужчина в селе Будэй Оргеевского района.

"Образцы этих растений взяли на специальную экспертизу, все посадки уничтожили", - говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное дело. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит штраф или общественные работы.

В ГИП напомнили, что операция "МАК-2021" проходит в Молдове с 1 июня по 31 августа. Ее цель - борьба с распространением наркотиков растительного происхождения и уничтожение плантаций растений, содержащих наркотические вещества.

В то же время полиция призывает граждан сообщать по номеру 112 или обращаться в ближайшее отделение полиции при обнаружении подобных нарушений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova