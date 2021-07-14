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Молдавские полицейские и конопля

Полиция уничтожила плантацию конопли и мака в Оргеевском районе

© Facebook / IP Leova
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210714/35514248/video-politsiya-unichtozhila-plantatsiyu-konopli-i-maka-v-orgeevskom-rayone.html

Полиция продолжает рейды по всей стране в поисках плантаций запрещенных растений, содержащих наркотические вещества.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Правоохранители продолжают отслеживать выращивание наркотических растений. В связи с этим полиция провела очередной рейд в Оргееве. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).

Там уточнили, что в рамках операции "МАК-2021" было обнаружено 11 растений, похожих на коноплю, и 77 цветков мака с коробочкой, которые выращивал в своем огороде среди других культур 51-летний мужчина в селе Будэй Оргеевского района.

"Образцы этих растений взяли на специальную экспертизу, все посадки уничтожили", - говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное дело. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит штраф или общественные работы.

Плантация каннабиса
© CC0 / Pixabay / tdfugere
Операция "Каскад" - полиция ищет наркотики по всей стране

В ГИП напомнили, что операция "МАК-2021" проходит в Молдове с 1 июня по 31 августа. Ее цель - борьба с распространением наркотиков растительного происхождения и уничтожение плантаций растений, содержащих наркотические вещества.

В то же время полиция призывает граждан сообщать по номеру 112 или обращаться в ближайшее отделение полиции при обнаружении подобных нарушений.

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Теги:
Оргеев, Молдова, конопля, наркотики, полиция

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