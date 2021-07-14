Жителя Молдовы пытали и "выбивали" придуманный долг: вмешалась полиция

Злоумышленники преследовали свою жертву, требуя выплатить им десять тысяч евро. Чтобы получить деньги, они прибегнули даже к пыткам и шантажу.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В Молдове задержали трех мужчин по подозрению в шантаже, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).

По данным правоохранителей, операция по задержанию прошла при поддержке спецбригады Fulger и под руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

"Подозреваемые требовали у пострадавшего выдуманный долг в 10 тысяч евро. Затем жертву пытали, после чего установили срок для возвращения долга. Злоумышленников задержали с поличным, когда они получали от пострадавшего три тысячи евро", - говорится в сообщении полиции.

Как уточнили в правоохранительных органах, расследование дела продолжается. Отмечается, что мужчины уже привлекались за подобные нарушения.

Подозреваемых задержали на 72 часа. Им грозит штраф в размере 67 500 леев и тюремное заключение до семи лет.

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