Предлагал девочкам интим за 500 леев - задержан подозреваемый в педофилии

Мужчина приставал к двум девочкам, но его заметил прохожий и попытался задержать. На помощь прибежал сотрудник полиции, который в свой выходной гулял поблизости с ребенком.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Особо опасный преступник был задержал в столичном секторе Чеканы, сообщили в кишиневской полиции.

По данным следствия, прохожий услышал, как мужчина беседовал с двумя девочками 10 лет и предлагал им вступить в с ним в сексуальную связь за 500 леев.

"Когда подозреваемый увидел, что его заметили, он попытался бежать. Случайный прохожий попытался его задержать, ему на помощь пришел сотрудник полиции, который в свой выходной оказался рядом, гуляя с ребенком", - говорится в сообщении правоохранителей.

После задержания они вызвали полицию.

"Благодарим небезразличных граждан, которые не прошли мимо, а также поделились информацией в социальных сетях. Благодарим и коллег за оперативность", - заявили в полиции.

Подозреваемый в возрасте 51 года задержан на 72 часа. Сообщается, что ранее он уже был дважды судим за подобные нарушений.

Также правоохранители призвали родителей провести беседу с детьми и объяснить, как им вести себя в таких ситуациях.

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