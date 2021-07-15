Выбивали выдуманный долг: шантажистов поместили под предварительный арест

Правоохранительные органы всерьез взялись за дело трех спортсменов, которые пытали кишиневца и выбивали из него некий "долг".

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Трех спортсменов, задержанных ранее в Кишиневе по подозрению в шантаже, поместили под предварительный арест на 30 дней. Такое решение было принято следствием по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).

"Напоминаем, мужчины требовали у пострадавшего выдуманный долг в размере десяти тысяч евро. Ранее жертву пытали, а затем установили срок для возвращения долга", - говорится в сообщении прокуратуры.

Однако злоумышленников удалось задержать с поличным во время передачи им суммы в три тысячи евро, уточнили правоохранители.

По данным следствия, задержанным от 27 до 53 лет, ранее они уже привлекалась за подобные преступления.

Как отметили в прокуратуре, расследование дела продолжается.

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