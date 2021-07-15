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Задержание

Выбивали выдуманный долг: шантажистов поместили под предварительный арест

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Правоохранительные органы всерьез взялись за дело трех спортсменов, которые пытали кишиневца и выбивали из него некий "долг".

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Трех спортсменов, задержанных ранее в Кишиневе по подозрению в шантаже, поместили под предварительный арест на 30 дней. Такое решение было принято следствием по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).  

Арест
© Sputnik / Mihai Caraus
Жителя Молдовы пытали и "выбивали" придуманный долг: вмешалась полиция

"Напоминаем, мужчины требовали у пострадавшего выдуманный долг в размере десяти тысяч евро. Ранее жертву пытали, а затем установили срок для возвращения долга", - говорится в сообщении прокуратуры. 

Однако злоумышленников удалось задержать с поличным во время передачи им суммы в три тысячи евро, уточнили правоохранители.  

По данным следствия, задержанным от 27 до 53 лет, ранее они уже привлекалась за подобные преступления.  

Как отметили в прокуратуре, расследование дела продолжается. 

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Теги:
арест, шантаж

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