МИДЕИ: самолет рейса Кишинев–Абу-Даби совершил аварийную посадку в Болгарии

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции, самолет, следовавший из столицы Молдовы, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Бургаса.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Вынужденную посадку в международном аэропорту Бургаса в Болгарии воздушное судно рейса Кишинев – Абу-Даби совершило в связи с подозрением на повреждение двигателя, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

По информации, распространенной ведомством в Telegram, от должностных лиц Посольства Республики Молдова в Болгарии была получена информация следующего содержания:

"131 пассажиру на борту и 6 членам экипажа было предложено размещение в отеле до проведения техосмотра самолета и подготовки нового рейса до конечного пункта назначения в ОАЭ".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova