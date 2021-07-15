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Самолет

МИДЕИ: самолет рейса Кишинев–Абу-Даби совершил аварийную посадку в Болгарии

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции, самолет, следовавший из столицы Молдовы, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Бургаса.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Вынужденную посадку в международном аэропорту Бургаса в Болгарии воздушное судно рейса Кишинев – Абу-Даби совершило в связи с подозрением на повреждение двигателя, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции. 

По информации, распространенной ведомством в Telegram, от должностных лиц Посольства Республики Молдова в Болгарии была получена информация следующего содержания:

"131 пассажиру на борту и 6 членам экипажа было предложено размещение в отеле до проведения техосмотра самолета и подготовки нового рейса до конечного пункта назначения в ОАЭ".

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Теги:
ОАЭ, Абу-Даби, Кишинев, аварийная посадка, рейс

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