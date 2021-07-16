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Масштабный пожар в селе Чишмикиой Вулканештского района Гагаузии

Масштабный пожар в гагаузском селе попал на фото

© Sputnik / Maxim Topal
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Загорелись два магазина, жертв удалось избежать. Общая площадь загоревшегося здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

КОМРАТ, 16 июл - Sputnik, Максим Топал. Серьезный пожар произошел накануне вечером в селе Чишмикиой Вулканештского района Гагаузии. Там загорелось здание, в котором располагаются два магазина – строительный и продовольственный.

Лесной пожар
© AP Photo / Andre Penner
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Получившие сообщение о возгорании в 21.06 пожарные оперативно выехали на место происшествия, где уже столпилось большое количество местных жителей.

Общая площадь загоревшегося здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена половина здания.

Продовольственный магазин пожарные потушили довольно быстро, а со строительным пришлось потрудиться дольше из-за разнообразного и горючего товара. Лишь спустя два часа борьбы с огнем возгорание удалось полностью ликвидировать.

Масштабный пожар в селе Чишмикиой Вулканештского района Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Масштабный пожар в селе Чишмикиой Вулканештского района Гагаузии

По словам начальника части спасателей города Вулканешты Михаила Попы, "пожар больше пришелся на строительный магазин" и "огневая загрузка была большой".

Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить правоохранительным органам.

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Теги:
пожар, Гагаузия

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