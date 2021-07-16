Трагедия в селе Бык: девятилетний мальчик задохнулся в машине

Несчастье произошло в семье из села Бык. Родители заметили пропажу ребенка, через какое-то время обнаружили его тело в машине соседей.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Девятилетний мальчик задохнулся в машине соседей, которые уехали за границу.

Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

По ее словам, семья в населенном пункте Бык сообщила полиции, что их девятилетний сын пропал: уже во время поисков его бездыханное тело обнаружили во дворе рядом в машине соседей, которые уехали за границу.

Как уточнила Стати, судмедэксперты установили, что следом насильственной смерти нет, а причиной смерти предварительно назвали асфиксию.

Позднее полицейские выяснили, что авто можно было открыть только снаружи.

"Вероятнее всего, мальчик зашел в машину, а потом не смог выйти. Тело отправили в специальный медцентр, где экспертиза установит точную причину смерти", - рассказала Стати.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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