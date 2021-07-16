Трагедия в селе Бык: девятилетний мальчик задохнулся в машине

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Девятилетний мальчик задохнулся в машине соседей, которые уехали за границу.
Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
По ее словам, семья в населенном пункте Бык сообщила полиции, что их девятилетний сын пропал: уже во время поисков его бездыханное тело обнаружили во дворе рядом в машине соседей, которые уехали за границу.
Как уточнила Стати, судмедэксперты установили, что следом насильственной смерти нет, а причиной смерти предварительно назвали асфиксию.
Позднее полицейские выяснили, что авто можно было открыть только снаружи.
"Вероятнее всего, мальчик зашел в машину, а потом не смог выйти. Тело отправили в специальный медцентр, где экспертиза установит точную причину смерти", - рассказала Стати.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>