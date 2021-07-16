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Спасатели

В Бельцах спасатели вызволили малыша из запертой машины

© Sputnik / Osmatesco
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Маленький мальчик оказался заблокированным в машине. Родители не сумели самостоятельно отпереть двери и вызвали спасателей.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Двухлетний ребенок был освобожден из запертой машины в Бельцах, сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

Как уточнили в ГИЧС, звонок поступил в 12.10. По предварительной информации, родители вышли из машины, а двери заблокировались.

Машина. Архивное фото.
© Photo : Inspectoratul de Poliție Ialoveni
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"На место выдвинулись спасатели, поскольку родители не могли самостоятельно открыть двери авто. Специалисты были вынуждены разбить окно. В результате инцидента малыш не пострадал, его жизнь вне опасности", - говорится в сообщении спасателей. 

Вся операция длилась не более 20 минут, подчеркнули в ГИЧС.

В связи с этой ситуацией спасатели призвали не оставлять детей в машине одних, чтобы не подвергать их риску. 

По данным ГИЧС, с начала года они спасли 190 человек из различных рискованных ситуаций.

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Теги:
заблокирован, ребенок, спасатели

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