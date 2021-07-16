18:30 16 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Подозреваемый в суде

Подозреваемый в педофилии кишиневец получил месяц предварительного ареста

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/10/35549794.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210716/35549819/podozrevaemyy-v-pedofilii-kishinevets-poluchil-mesyats-predvaritelnogo-aresta.html

Прокуратура выдвинула подозреваемому обвинение по факту совращения несовершеннолетних и совершения извращенных действий, а также потребовала для правонарушителя предварительный арест на 30 дней.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Один месяц предварительного ареста получил житель Кишинева, задержанный в четверг по подозрению в педофилии, сообщили в Генпрокуратуре. 

Как отметили в ведомстве, прокуратура Кишинева сектора Чеканы выдвинула в пятницу обвинение подозреваемому, которого задержали в момент, когда он предлагал нескольким девочкам вступить с ним в половые отношения. 

"Прокуратура обвиняет его в "совращении несовершеннолетнего в сексуальных целях" и "извращенных действиях", за что Уголовным кодексом предусмотрено до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства. 

Задержание
© Sputnik / Mihai Caraus
Предлагал девочкам интим за 500 леев - задержан подозреваемый в педофилии

Также по запросу прокуратуры обвиняемый был помещен в следственный изолятор сроком на 30 суток.

Действия уголовного преследования продолжаются, прокуратура сообщит об их развитии.

Напомним, подозреваемого в педофилии задержали в четверг в столичном секторе Чеканы. Его поймал прохожий вместе с полицейским, который в свой выходной гулял с ребенком.

Прохожий услышал, как мужчина предлагал нескольким девочкам по 500 леев, если они вступят с ним в сексуальные отношения. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

СтопПедофил: как иркутский школьник помог спасти похищенную девочку - видео
В Молдове приговорили педофила к 10 годам тюрьмы
Как в Кишиневе орудовал серийный педофил: шокирующие детали следствия – фото
Теги:
Кишинев, прокуратура, педофил

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв
Германия: Коммуна в Рейнланд-Пфальц затоплен в результате паводка
Видео: "большая вода" в Германии - ливнями затоплена целая коммуна
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться