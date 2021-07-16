Подозреваемый в педофилии кишиневец получил месяц предварительного ареста

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Один месяц предварительного ареста получил житель Кишинева, задержанный в четверг по подозрению в педофилии, сообщили в Генпрокуратуре.
Как отметили в ведомстве, прокуратура Кишинева сектора Чеканы выдвинула в пятницу обвинение подозреваемому, которого задержали в момент, когда он предлагал нескольким девочкам вступить с ним в половые отношения.
"Прокуратура обвиняет его в "совращении несовершеннолетнего в сексуальных целях" и "извращенных действиях", за что Уголовным кодексом предусмотрено до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.
Также по запросу прокуратуры обвиняемый был помещен в следственный изолятор сроком на 30 суток.
Действия уголовного преследования продолжаются, прокуратура сообщит об их развитии.
Напомним, подозреваемого в педофилии задержали в четверг в столичном секторе Чеканы. Его поймал прохожий вместе с полицейским, который в свой выходной гулял с ребенком.
Прохожий услышал, как мужчина предлагал нескольким девочкам по 500 леев, если они вступят с ним в сексуальные отношения.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>