В Хынчештах во время спортивного марафона погиб бегун

Несмотря на то, что в субботу в Хынчештском районе жара достигла более +34 градусов, здесь провели спортивное мероприятие по бегу для пропаганды здорового образа жизни.

КИШИНЕВ, 17 июля — Sputnik. В Хынчештах во время спортивных соревнований по бегу погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщает полиция.

Марафонец был найден без сознания недалеко от маршрута после того, как организаторы заметили его отсутствие на финише.

Были организованы поиски и мужчину нашли недалеко от трассы, по которой проходила спортивная дистанция. Вызванная на место происшествия медицинская бригада пыталась реанимировать спортсмена, но спасти его не удалось.

Марафон "Вместе за спортивный образ жизни" проходил в субботу в Хынчештах с 6.00 до 11.00. Организаторы спортивного мероприятия — ассоциация Run Moldova и Хынчештский районный совет. В соревновании приняли участие спортсмены-любители, которые вышли на дистанции 5 и 10 километров.

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