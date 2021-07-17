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Марафон

В Хынчештах во время спортивного марафона погиб бегун

© Pixabay / maxmann
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Несмотря на то, что в субботу в Хынчештском районе жара достигла более +34 градусов, здесь провели спортивное мероприятие по бегу для пропаганды здорового образа жизни.

КИШИНЕВ, 17 июля — Sputnik. В Хынчештах во время спортивных соревнований по бегу погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщает полиция.

Марафонец был найден без сознания недалеко от маршрута после того, как организаторы заметили его отсутствие на финише.

Жара
© Sputnik / Sergei Mamontov
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Были организованы поиски и мужчину нашли недалеко от трассы, по которой проходила спортивная дистанция. Вызванная на место происшествия медицинская бригада пыталась реанимировать спортсмена, но спасти его не удалось.

Марафон "Вместе за спортивный образ жизни" проходил в субботу в Хынчештах с 6.00 до 11.00. Организаторы спортивного мероприятия — ассоциация Run Moldova и Хынчештский районный совет. В соревновании приняли участие спортсмены-любители, которые вышли на дистанции 5 и 10 километров.

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Теги:
здоровый образ жизни, полиция, марафон

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