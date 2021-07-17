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ДТП

ДТП в Хынчештах: легковой автомобиль улетел в кювет после лобового удара

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210717/35563096/dtp-v-hyncheshtah-legkovoj-avtomobil-uletel-v-kyuvet-posle-lobovogo-udara.html

На дорогах страны продолжают происходить дорожно-транспортные происшествия — к счастью, несмотря на сильный удар, обошлось без жертв.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Хынчештском районе на участке между селами Хоржешть и Кэрпинень.

По сообщению полиции, столкнулись микроавтобус Volkswagen и Renault Megane. Авария произошла после того, как водитель микроавтобуса попытался обогнать трактор, но в лоб столкнулся с Renault, который следовал противоположным курсом.

В результате удара легковая машина слетела с трассы под откос и перевернулась. Сообщается, что травмы получил пассажир автобуса. Жертв удалось избежать.

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Теги:
автокатастрофа, полиция, ДТП

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