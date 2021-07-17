ДТП в Хынчештах: легковой автомобиль улетел в кювет после лобового удара

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Хынчештском районе на участке между селами Хоржешть и Кэрпинень.
По сообщению полиции, столкнулись микроавтобус Volkswagen и Renault Megane. Авария произошла после того, как водитель микроавтобуса попытался обогнать трактор, но в лоб столкнулся с Renault, который следовал противоположным курсом.
В результате удара легковая машина слетела с трассы под откос и перевернулась. Сообщается, что травмы получил пассажир автобуса. Жертв удалось избежать.
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