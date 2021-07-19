Взрыв в жилом доме в Ниспоренском районе: есть пострадавший

Утечка газа из баллона привела к взрыву в частном домовладении: пострадал 60-летний хозяин жилища, повреждения получил и сам дом.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Взрыв произошел в жилом доме в селе Кэлимэнешть Ниспоренского района, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в понедельник в 06.48 утра.

"По первой информации, взрыв прогремел в жилом доме из-за утечки газа из баллона. Пожара в помещении не произошло", - уточнили в ГИЧС.

Как отметили спасатели, на месте из-под обломков вызволили 60-летнего хозяина дома, он получил ожоги третьей и четвертой степени на 80% тела, его госпитализировали в районную больницу. Также пожарные вынесли из дома поврежденный баллон и охладили печь.

"В результате взрыва разрушено 60% дома, повалены ворота соседних жилищ", - говорится в сообщении спасателей.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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