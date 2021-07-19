Кишиневец погиб после разборок с группой молодежи в Дрокиевском районе

Молодой житель столицы отправился к бабушке и дедушке в село, но там ввязался в конфликт, который закончился трагически.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Молодой человек из Кишинева погиб в Дрокиевском районе, после того как вышел на улицу на разборки с группой молодежи, сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП).

По данным следствия, звонок в 112 поступил в ночь на понедельник, в 03.27, сообщалось, что в селе Никорень вспыхнул конфликт между группой молодых людей.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что примерно в 02.30 два брата из Кишинева 17 и 21 года повздорили с четырьмя местными жителями в возрасте 20-25 лет. Известно, что братья прибыли в район в гости к бабушке и дедушке, а конфликт произошел на улице после употребления алкоголя.

"Во время ссоры 21-летний молодой человек ударил кулаком в лицо одного из других четырех человек, а затем ушел в дом бабушки. Позднее, в 3.15, к дому этого парня пришла уже компания из пяти молодых людей, жителей села Никорень. Они позвали обидчика на улицу, чтобы разобраться в ситуации", - уточнили в полиции.

Как говорится в сообщении ГИП, в 3.37 молодого человека без сознания нашла на земле его мать, которая вызвала скорую помощь. По прибытии медики констатировали смерть пострадавшего.

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"После осмотра судмедэкспертом на теле погибшего нашли повреждения, которые не были причиной смерти. Предстоит экспертиза, которая точно установит причину смерти", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по факту хулиганства. Задержаны на 72 часа два жителя села Никорень в возрасте 21 и 22 лет.

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