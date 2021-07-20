Видео: операция спасателей в Кишиневе – мужчине не дали совершить самоубийство

Около получаса спасатели уговаривали мужчину отказаться от своего намерения, в итоге все завершилось благополучно.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Кишиневе 32-летний мужчина грозился совершить самоубийство, но ему не позволили этого сделать спасатели.

Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в понедельник в 21.00 на улице Иона Думенюка, 14.

"Мужчина взобрался на девятый этаж 16-этажного дома. Он угрожал, что спрыгнет, если кто-то попытается к нему подойти. На месте начали работу три бригады спасателей," – говорится в сообщении ГИЧС.

Как уточнили в инспекторате, несколько сотрудников растянули на земле воздушную подушку, другие протянули 30-метровую лестницу к мужчине.

"После долгих уговоров молодого человека спустили вниз. Операция длилась 30 минут", – рассказали спасатели.

По данным ГИЧС, с начала года были спасены из различных опасных ситуаций 252 человека.

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