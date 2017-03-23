Новый продукт питания: семь таинственных фактов о вине

Исключение вина из списка алкогольных напитков в Молдове не означает, что оно попадет в столовые детских садов, школ и вузов страны.

Извольте откушать: чем полезно вино, как продукт питания>>>

Признание вина продуктом питания — это признак цивилизованности государства и общества, считают авторы инициативы.

Вино — продукт питания: будут ли его поставлять в школы Молдовы>>>

Теперь на вино не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время. Изменения призваны поддержать молдавские винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию.

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