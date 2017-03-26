Вызывает ли ГМО на самом деле рак у человека

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Опубликованный отчет Национального бюро статистики Молдовы констатирует – жители столицы стали лучше питаться.
Белорусская милиция пресекла несанкционированную акцию в центре Минска 25 марта. По информации правозащитников, были задержаны около 700 человек.
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