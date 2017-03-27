"Кухонные гаджеты", которых не было у советских хозяек

Ученые каждый год изобретают новые кухонные приборы, а интернет-магазины бытовой техники становятся популярным местом паломничества хозяек и любителей "умной" техники. Некоторые гаджеты, представленные в инфографике РИА Новости, могут показаться нефункциональными, но если они существуют, значит, это кому-то нужно…

О них советские хозяйки могли только мечтать!

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