Все, что вы хотели знать о сыре, но стеснялись спросить

Ножницы для пиццы, сепаратор для яиц, пресс для печенья - список кухонных приборов для приготовления пищи, которые встречаются почти на каждой кухне, можно продолжать до бесконечности; сегодня приспособления для хозяек стали привычной кухонной утварью, но так было не всегда.
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