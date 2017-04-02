Жизненный путь Евгения Евтушенко

Очень популярное блюдо итальянской кухни пасту Карбонара хозяйки из разных стран мира готовят по-разному.
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Ножницы для пиццы, сепаратор для яиц, пресс для печенья - список кухонных приборов для приготовления пищи, которые встречаются почти на каждой кухне, можно продолжать до бесконечности; сегодня приспособления для хозяек стали привычной кухонной утварью, но так было не всегда.
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Впервые после недавнего перехода к парламентской системе в Армении проходят выборы в Национальное собрание.
Депутаты законодательного собрания Приднестровья приняли изменения в Уголовный кодекс, усиливающие уголовное наказание за попытки доведения или склонения людей к самоубийству.
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