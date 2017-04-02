Жизненный путь Евгения Евтушенко

Ножницы для пиццы, сепаратор для яиц, пресс для печенья - список кухонных приборов для приготовления пищи, которые встречаются почти на каждой кухне, можно продолжать до бесконечности; сегодня приспособления для хозяек стали привычной кухонной утварью, но так было не всегда.