11:04 02 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Жизненный путь Евгения Евтушенко

Получить короткую ссылку
Тема:
Умер поэт Евгений Евтушенко (6)
2 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Жизненный путь Евгения Евтушенко
© Сollage by RIA Novosti.

Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни в городе Талса (штат Оклахома, США) после продолжительной болезни

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Умер поэт Евгений Евтушенко (6)

По теме

Названа причина смерти Евтушенко
Константин Мунтяну: Евгений Евтушенко – поэт и гражданин
Вместе с уходом Евгения Евтушенко ушла эпоха, которую никогда не вернуть
Чтобы помнили: пять самых известных песен на стихи Евгения Евтушенко
Умер Евгений Евтушенко: он до последнего работал над новой книгой
Теги:
Евгений Евтушенко




Правила пользованияКомментарии

Еще инфографика

  • Из Италии с любовью: как готовят пасту карбонара в разных странах
    Последнее обновление: 08:43 02.04.2017
    08:43 02.04.2017

    Из Италии с любовью: как готовят пасту Карбонара в различных странах

    Очень популярное блюдо итальянской кухни пасту Карбонара хозяйки из разных стран мира готовят по-разному.

    38
  • Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
    Последнее обновление: 14:59 29.03.2017
    14:59 29.03.2017

    Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

    Глава государства Игорь Додон представил отчет о 100 днях президентства, Sputnik обобщил высказывания политика.

    167
  • Сыроведение
    Последнее обновление: 09:31 29.03.2017
    09:31 29.03.2017

    Занимательное СЫРоведение

    Какие бывают виды сыра, в каких случаях уместно подать тот или иной сыр - смотрите в нашей инфографике.

    70
  • Кухонные гаджеты
    Последнее обновление: 12:58 27.03.2017
    12:58 27.03.2017

    "Кухонные гаджеты", которых не было в СССР

    Ножницы для пиццы, сепаратор для яиц, пресс для печенья - список кухонных приборов для приготовления пищи, которые встречаются почти на каждой кухне, можно продолжать до бесконечности; сегодня приспособления для хозяек стали привычной кухонной утварью, но так было не всегда.

    185

Главные темы

Орбита Sputnik



Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Из Италии с любовью: как готовят пасту карбонара в разных странах
Из Италии с любовью: как готовят пасту Карбонара в различных странах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.