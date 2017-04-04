Теракт в метро Санкт-Петербурга: как это было

В петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Было возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия, отмечает РИА Новости.

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