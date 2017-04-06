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История еврейского погрома в Кишиневе

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Еврейский погром в Кишиневе 114 лет
Nicolai Kibich

Во время погрома было убито около 49 человек, искалечено 586 людей различных национальностей, повреждено около трети всех домостроений города

Ровно 114 лет назад произошло беспрецедентное для Кишинева на тот момент событие — еврейский погром. Эта трагедия продолжалась два дня, пока не была подавлена войсками.

Памятник жертвам еврейского погрома в Кишиневе
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Забытая дата: второй еврейский погром в Кишиневе

За это время та часть города, где проживали евреи, подверглась нападками толпы, разрушению, а жителей этих домов никто не думал жалеть. Спасались они чудом. Но спаслись, увы, не все. Благодаря добропорядочным горожанам и добровольной пожарной команде во главе с Михаилом Чекеруль-Кушем жертв погрома было гораздо меньше, чем могло бы быть.

События и последствия погрома в Кишиневе описал Владимир Короленко в своем произведении "Дом № 13-ый".

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Теги:
погром, Еврейский погром, Кишинев





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