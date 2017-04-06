История еврейского погрома в Кишиневе

Ровно 114 лет назад произошло беспрецедентное для Кишинева на тот момент событие — еврейский погром. Эта трагедия продолжалась два дня, пока не была подавлена войсками.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Забытая дата: второй еврейский погром в Кишиневе

За это время та часть города, где проживали евреи, подверглась нападками толпы, разрушению, а жителей этих домов никто не думал жалеть. Спасались они чудом. Но спаслись, увы, не все. Благодаря добропорядочным горожанам и добровольной пожарной команде во главе с Михаилом Чекеруль-Кушем жертв погрома было гораздо меньше, чем могло бы быть.

События и последствия погрома в Кишиневе описал Владимир Короленко в своем произведении "Дом № 13-ый".

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