Юрий Гагарин в Молдове: как это было

В 1961 году 12 апреля Юрий Гагарин открыл эпоху пилотируемых полетов. Он навсегда вписал свое имя и в мировую историю, и в историю Молдовы. Дело в том, что первый космонавт находился в нашей стране с 8 по 10 октября 1966 года. В инфографике Sputnik Молдова представлены самые яркие факты этого эпохального события.

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