Как питаться в жару

Как защититься от укуса змеи, что делать, если змея вас все-таки укусила, и как предупредить неприятные последствия от укуса, смотрите в инфографике
По статистике, из 100 случаев 15 приходится именно на повторный инсульт: и в этих случаях 70% оканчиваются летальным исходом - как распознать и предотвратить это болезнь.
Из 4,9 млн смертей, которые были зарегистрированы в странах Евросоюза (ЕС) в 2014 году, 58 000 (1,2%) были связаны с самоубийствами.
У вас периодически возникают проблемы с детьми, вы чувствуете сложности в отношениях - смотрите в инфографике Sputnik разбор сложных ситуаций между детьми и родителями.
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили президент Молдовы Игорь Додон и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
В Молдове пенсионером быть невыгодно - "минималка" только с этого года стала дотягивать до гарантированного минимального дохода в 50 долларов.
В Генеральной прокуратуре Молдовы рассказали, за что задержан бывший глава ведомства, в чем он подозревается и что ему грозит
Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».
В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.
В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.
Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.
Военные Грузии, Турции и Азербайджана в ходе учений «Кавказский орел 2017» освоили навыки боя в населенном пункте.
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В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.
Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.
Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».
В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.
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